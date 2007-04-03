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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3501350235033504>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Альту снова вернули чуть ли не на исходные...Вот реально гавно,а не актив.Биток -3%,альта в моменте - 12% в среднем...и на чем упали то??Ставку что ли не снизили? Надо зайти новости что ли глянуть.Или Пауэл чего то пиз...нул не в тему??
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:05

Ставку понизили.Посмотрел.Ну...и в чем проблема??Вечно этим муд... что то не так.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:30

osafly
думаю фондовый вниз и крипта за ним, а налик вверх - смотри на сипуху и остальное...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:41

Золото -60$ сразу...Металлы обвалились все...Доллар/евро 1.036 Индекс доллара DXY-108...Какая блд неожиданность вышла,ставку понизили..А-я-я-яй.Оценивали вероятность снижения в 90% и ...таки понизили, "неожиданно" :lol: Как эти манипуляторы задрали уже.Пора присматриваться к покупкам евро вместо бакса.Если падение евро-доллар продолжится,по графику не ожидаю меньше 1.01 с копейками,потом должен пойти разворот...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 02:00

  osafly написав:Золото -60$ сразу...Металлы обвалились все...Доллар/евро 1.036 Индекс доллара DXY-108...Какая блд неожиданность вышла,ставку понизили..А-я-я-яй.Оценивали вероятность снижения в 90% и ...таки понизили, "неожиданно" :lol: Как эти манипуляторы задрали уже.Пора присматриваться к покупкам евро вместо бакса.Если падение евро-доллар продолжится,по графику не ожидаю меньше 1.01 с копейками,потом должен пойти разворот...


А вот это уже куда понятнее. А разворот докуда? Сколько можно поиметь если вытянуть с тумбочки валяющуюся пачечку доляров тыщ в 20, один хрен без дела лежит и поменять ее на евро при курсе 1:1,01? Вроде как особо и не потеряшь,чай не альта сраная, а вот стоит ли игра свеч? Докуда ждем рост евро и когда?Я вроде как пару штукарей насчитал если дождаться 1 к 1,10, верно?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вчера снова отработало золотое правило на крипторынке "Покупай на слухах, продавай на новостях". Когда, месяц назад узнали, что ставку понизят 18.12, то в тот день был рост вверх. И вот ставку вчера понизили и полетели вниз. Уверен, что 20 января произойдет тоже самое. Только падение будет в разы ниже. Поэтому, кто настроился выйти, лучше это сделать до 20 января.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:59

  Amethyst написав:Так а шо брати: кефір, сол чи банан?

Вроде монета пингвинчик PENGU растет так нормально. Видел, в день до 50% прибавляла. Есть еще белка там какая-то с орехом, тоже вроде ок. Жабка РЕРЕ уже вроде все, сдулась.... Там еще кто-то писал бегемотик какой-то был и кошечка. Не помню названия.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:15

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:Так а шо брати: кефір, сол чи банан?

Вроде монета пингвинчик PENGU растет так нормально. Видел, в день до 50% прибавляла. Есть еще белка там какая-то с орехом, тоже вроде ок. Жабка РЕРЕ уже вроде все, сдулась.... Там еще кто-то писал бегемотик какой-то был и кошечка. Не помню названия.

Нужно брать собачек, Илонушка их регулярно пампит )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:21

По паре евро\доллар,реально окно возможностей открывается.Но в "потужной" стране,как всегда все через жопу и никто не спешит снижать курсы и идти в ногу с рынками.Все выделил на графике.Ожидаю таки снижения в область выделенную красным...Сейчас может быть отскок в район 1.05-1.06.Отмена сценария с продолжением падения евро,уход и закрепление выше красной трендовой линии.Плохо что вчера на падении хоть на миллиметр не обновили уровень 1.033 Если это случится,вполне можем отработать до 1.005+-..Зона 1.005-1.025 отличное место для покупок.Индикаторы очень перепроданы на всех таймфреймах...Хорошо если разгрузят в боковике...Но очень может случится,что мы уже нарисовали двойное дно и пошел окончательный разворот евро на рост...Хотя,пятая волна,если я померял правильно,не может быть такой короткой...Тут либо я не правильно замерял(но вроде правильно),либо падение евро таки продолжится...Запомним этот пост.Понаблюдаем.Я так же заинтересован в этом валютном обмене.Заработать можно не только крипте,но и на таких казалось бы,весьма банальных и "незаметных" инструментах.

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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:33

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:Так а шо брати: кефір, сол чи банан?

Вроде монета пингвинчик PENGU растет так нормально. Видел, в день до 50% прибавляла. Есть еще белка там какая-то с орехом, тоже вроде ок. Жабка РЕРЕ уже вроде все, сдулась.... Там еще кто-то писал бегемотик какой-то был и кошечка. Не помню названия.


vitaxa2006,какой пингвинчик??Какая кошечка?? Тут если рынок войдет в разворотное пике,останутся те кошечки-пингвинчики всем на долгую память навечно...и будет реальная белочка,от которой за орешки откупиться не получится :mrgreen: Тут за фундаментальные проекты страшно..С коммандами,офисами,вложениями в проект.А Вы за какие то мемы,которые неадекватные длб. выдумали лишь для одной цели-срубить бабла с лохов.Это как пирамида,зарабатывают первые и быстрые,остальные оплачивают их "банкет" Даже не думайте... :lol: и не отвлекайтесь по пустякам :mrgreen:
osafly
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