|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 12:48
В последнее время многие блогеры говорили про "Ралли Санта Клауса" перед Новым Годом. Это вчера оно было? Мне кажется, оно не в ту стороноу пошло.... Или я неправильно понял блогеров.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|117327
|256503866
|
|
|7978
|23252738
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|111751
|
|