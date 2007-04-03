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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3501350235033504
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

В последнее время многие блогеры говорили про "Ралли Санта Клауса" перед Новым Годом. Это вчера оно было? Мне кажется, оно не в ту сторону пошло.... Или я неправильно понял блогеров.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:11

  vitaxa2006 написав:В последнее время многие блогеры говорили про "Ралли Санта Клауса" перед Новым Годом. Это вчера оно было? Мне кажется, оно не в ту сторону пошло.... Или я неправильно понял блогеров.


В этом году оно закончилось немного раньше срока. Но в той же Америке,есть такое понятие как занижение прибыли по налогам,или за вычетом убыточности,по всем инструментам,поэтому...довольно часто финансовые инструменты под конец года укатывают,чтобы в начале следующего года откупить уже по новой(для отчетного нового периода в том числе)и с дисконтом.Киты знают что делают.Их проблемы и переживания планктона,как того Шерифа с индейцами-не....волнуют :lol:
osafly
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