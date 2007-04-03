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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3501350235033504
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

В последнее время многие блогеры говорили про "Ралли Санта Клауса" перед Новым Годом. Это вчера оно было? Мне кажется, оно не в ту сторону пошло.... Или я неправильно понял блогеров.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:11

  vitaxa2006 написав:В последнее время многие блогеры говорили про "Ралли Санта Клауса" перед Новым Годом. Это вчера оно было? Мне кажется, оно не в ту сторону пошло.... Или я неправильно понял блогеров.


В этом году оно закончилось немного раньше срока. Но в той же Америке,есть такое понятие как занижение прибыли по налогам,или за вычетом убыточности,по всем инструментам,поэтому...довольно часто финансовые инструменты под конец года укатывают,чтобы в начале следующего года откупить уже по новой(для отчетного нового периода в том числе)и с дисконтом.Киты знают что делают.Их проблемы и переживания планктона,как того Шерифа с индейцами-не....волнуют :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:34

Хомяков таки решили выдавить напоследок,как тюбик майонеза(с закручиванием) :lol: до конца.По доминации,уже дивера на 1ч и 4ч....Терпите,скоро пойдет отскок в отработку дивергенции.Если конечно манипули не сломают дивера и "не похерят" график...Тогда можно вылазить и начинать волать- "Тех.анализ на крипте не рабо-та-е-е-т" :mrgreen:
7 зеленых свечей подряд,без перерыва...как с пулемета...Сволочи!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Терпите,скоро пойдет отскок в отработку дивергенции.
Так шоо, на 90К Деда не пошлют седня-завтра?!

А вааще, я ведра с 69500 пока не убираю )))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:48

Кто нибудь откупает???Или как всегда-когда ростет-мечтают о коррекции,как только она приходит-всем страшно.Тезер весь в топку! :D

У кого позы нет,Вам объявлена милость великая и возможность набрать позу перед грядущим "армагедоном" почти на исходных.... :mrgreen: Страшно??? Да-да...Альта скам...Знаю. :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Альта скам...Знаю.
А Хріплий держиться краще за всіх ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:13

  Amethyst написав:
  osafly написав:Альта скам...Знаю.
А Хріплий держиться краще за всіх ))


Там все в предчувствии стейблкоина запуск...Такое событие...Надо Трампа пригласить-перерезать ленточку и дурачка с Теслы,со своими Догами,публику развлечь(типа клоуном)...Реанимировали трупак и пхнут это зомби до небес...Под эту мульку,надо срочно втихаря разблочить "пару миллиардов" рипла и раздать всем страждущим хомякам.:lol:
Жду по 0.25$ по окончанию этого "мегабанкета"
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:22

Очевидно поставлена цель вернуть альту на довыборные позиции в Америке...и начинать все сначала.А один космонавт здесь рассказывал,как десятки миллиардов долларов проникают в крипторынок ежедневно :mrgreen: :lol:
Денег нет...И не будет столько,чтобы это все накопившее за десятилетие дерьмо запустить в космос.Пока Вам дают-берите и тикайте отсюда до следующего цикла...Этот цикл не будет похожим в точности на два предыдущих...Потому что....Правильно.Денег нет :lol: на все.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

внимания стоят 3 крипты: биток, ефир и солана
все остальное - на маленький % портфеля
Олежан
 
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