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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:29
Ловить Кефир на 3100 или таки на 2400 ставить -- на день выборов Трампа?
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Amethyst
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:52
ведерка можна підставити
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:12
Amethyst
а я брал па 2600 продавал па 4000. а сча взял па 3600 продать не встиг ну и па 3500 налили трохи...
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чик
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:32
чик, а мож лучше БНБ взять?
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:57
Amethyst
а по чём хотите ? у меня па 600 трохи - ещё не продавал...
може ааве, солянку или лайт если у вас нема - сча osafly
меня обматюкает
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чик
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