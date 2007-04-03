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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3502350335043505
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:29

Ловить Кефир на 3100 или таки на 2400 ставить -- на день выборов Трампа?

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:52

ведерка можна підставити :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:12

Amethyst
а я брал па 2600 продавал па 4000. а сча взял па 3600 продать не встиг ну и па 3500 налили трохи...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:32

чик, а мож лучше БНБ взять?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:57

Amethyst
а по чём хотите ? у меня па 600 трохи - ещё не продавал...
може ааве, солянку или лайт если у вас нема - сча osafly меня обматюкает :wink:
чик
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