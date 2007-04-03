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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:29

Ловить Кефир на 3100 или таки на 2400 ставить -- на день выборов Трампа?

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:52

ведерка можна підставити :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:12

Amethyst
а я брал па 2600 продавал па 4000. а сча взял па 3600 продать не встиг ну и па 3500 налили трохи...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:32

чик, а мож лучше БНБ взять?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:57

Amethyst
а по чём хотите ? у меня па 600 трохи - ещё не продавал...
може ааве, солянку или лайт если у вас нема - сча osafly меня обматюкает :wink:
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:22

чего делать то? а то нервишки шалят последние дни, рука тянулась все продать, но третья сила не дает этого сделать))
Andrey_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 02:54

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:32

  чик написав:Amethyst
а я брал па 2600 продавал па 4000. а сча взял па 3600 продать не встиг ну и па 3500 налили трохи...


А если выше 3600 уже не будет цена в этом цикле, то останешься запертый в нем еще на 4 года? А если в следующем цикле еще ниже хай по кефиру будет, чем в этом? Или продавать в минус? Просто вижу, что с каждым циклом хай по эфиру все ниже, чем в предыдущем. В 2021 был 4800, в этом 4000, в 2028-29 будет около 3200-3300. Идет тенденция на уменьшение вершины с каждым новым циклом.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:35

  Amethyst написав:Ловить Кефир на 3100 или таки на 2400 ставить -- на день выборов Трампа?

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Если учесть, что за вчерашний пролив битка, из топ-10 альткоинов эфир упал сильнее всех, то цена 2400 вполне реальный вариант, тем более, это всего лишь цена прошлого месяца. Посмотрел, как упали топ-10 альткоинов вчера, так эфир упал в 2 раза сильнее всех. Или он уже неинтересен как элемент заработка или его специально дампят. Я не сильно шарю во всех этих фибоначчи и чашках с ручкой, просто взгляд со стороны.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я еще, на свою голову, родственнику посоветовал в эфир зайти в начале декабря... Он меня сегодня убьет, наверное... Сказал мне, что в биток не хочет заходить, потому что не видит там сильного дальнейшего роста, а хочет в какой-то альткоин. Хотел в бнб или хрп зайти, а я его отсоветовал, говорю, в эфир лучше зайди. Типа, все метрики указывают, что есть потенциал для роста еще, типа соотношение btc\eth уже было на дне 0,032 и пошло вверх, плюс атн 2021 года еще не перебили. Он и зашел по 3700. Блет.... Походу он там на всю котлету влетел. Короче, криптоаналитика, это не моё. Лучше помалкивать (
vitaxa2006
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