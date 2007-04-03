Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:41

Я еще, на свою голову, родственнику посоветовал в эфир зайти в начале декабря... Он меня сегодня убьет, наверное... Сказал мне, что в биток не хочет заходить, потому что не видит там сильного дальнейшего роста, а хочет в какой-то альткоин. Хотел в бнб или хрп зайти, а я его отсоветовал, говорю, в эфир лучше зайди. Типа, все метрики указывают, что есть потенциал для роста еще, типа соотношение btc\eth уже было на дне 0,032 и пошло вверх, плюс атн 2021 года еще не перебили. Он и зашел по 3700. Блет.... Походу он там на всю котлету влетел. Короче, криптоаналитика, это не моё. Лучше помалкивать (