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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:52
Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
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Amethyst
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