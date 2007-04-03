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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
Amethyst
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  #<1 ... 3503350435053506
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