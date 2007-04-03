Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:20
Розробляйте план на всі можливі сценарії, а не грайте в казіно: вгадаю чи ні? Ніхто не знає ціну по якій оптимально входити чи продавати. Все залежить від ставок хомок, які лише тим і займаються, що вгадують, а не торгують. Маніпуль завжди грає проти натовпу. Мисліть нестандартно! Не ставайте хомками!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 20 гру, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: vitaxa2006 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|