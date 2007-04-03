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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:52
Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:20
Розробляйте план на всі можливі сценарії, а не грайте в казіно: вгадаю чи ні? Ніхто не знає ціну по якій оптимально входити чи продавати. Все залежить від ставок хомок, які лише тим і займаються, що вгадують, а не торгують. Маніпуль завжди грає проти натовпу. Мисліть нестандартно! Не ставайте хомками!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 20 гру, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:22
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:39
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:42
Amethyst написав:
Та хай щас усредняется по Кефиру ))
На инагурацию Дед будет по 125К, а Кефир по 5К)
Так все говорят, что 20 января резко вниз полетим. Точно также как на заседании фрс от 18 декабря. Это ж называется "покупать на слухах - продавать на новостях".
Или нет?
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:04
vitaxa2006 написав:
"покупать на слухах - продавать на новостях".
Все залежить лише від ставок хомок. Треба грати проти натовпу. Але за відсутністю реальної інфи про те, куди преться натовп, треба хеджувати ризики, проробляти план на будь-який сценарій маніпуля. Слухи, новини - лише інформаційний шум, щоб приманити хомок до певної фішки в йоп аному казіно.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:03
Доминация снова почти 60%.Альты упали в среднем на -40-45%. Офигенный альтсезон
В противоположную сторону.
Но...биток будет по 200К,Эфир 15-20К...Зовите космонавта,пусть расскажет о своем засушенном портхфеле,который судя по цифрам,в гербарий превратился
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osafly
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:11
osafly написав:
Доминация снова почти 60%.Альты упали в среднем на -40-45%. Офигенный альтсезон
В противоположную сторону.
Но...биток будет по 200К,Эфир 15-20К...Зовите космонавта,пусть расскажет о своем засушенном портхфеле,который судя по цифрам,в гербарий превратился
То был фальшстарт.
Возвращается к идее весеннего альсезона.
Пошёл просить гроши у жены на новый закуп ))
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Amethyst
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Ірина_
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