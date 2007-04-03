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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:27
Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят
Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:33
Фууу, отлягло
Картинок не вижу ( Лучше юзайте
Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:40
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