Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят
vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят
vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
Дошла цена до первых ордеров на покупку - захватили только TIA FTM SEI KAS HNT ETH. Готов купить еще ниже, если дадут.