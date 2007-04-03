RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3504350535063507
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 25.01.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:27

  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.


Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят :lol:


Зображення


Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1893
З нами з: 29.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
 
9
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:33

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.


Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят :lol:


Зображення


Зображення

Фууу, отлягло :P
Картинок не вижу ( Лучше юзайте https://uk.imgbb.com/
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 05.05.21
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:40

  Amethyst написав:Картинок не вижу ( Лучше юзайте https://uk.imgbb.com/


Для Вас персонально :mrgreen:

Зображення

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1893
З нами з: 29.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
 
9
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:00

Я вже на півня чуток змахую, але гребінець - бімба ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 05.05.21
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:50

  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.

Дошла цена до первых ордеров на покупку - захватили только TIA FTM SEI KAS HNT ETH. Готов купить еще ниже, если дадут.
SAndriy1
 
Повідомлень: 880
З нами з: 17.01.15
Подякував: 361 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 3504350535063507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11734, 11735, 11736
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117354 256559761
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2024 17:57
Миша-клиент
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23253299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.