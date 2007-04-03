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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3504350535063507
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:27

  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.


Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят :lol:


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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:33

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.


Спокойно.Рано в таких "суицидных" мыслях вариться.Не будет ничего.Просто отчпокают всех понемногу,пощипают и снова ободранную ракету в космос запустят :lol:


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Фууу, отлягло :P
Картинок не вижу ( Лучше юзайте https://uk.imgbb.com/
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:40

  Amethyst написав:Картинок не вижу ( Лучше юзайте https://uk.imgbb.com/


Для Вас персонально :mrgreen:

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:00

Я вже на півня чуток змахую, але гребінець - бімба ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:50

  vitaxa2006 написав:Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.

Дошла цена до первых ордеров на покупку - захватили только TIA FTM SEI KAS HNT ETH. Готов купить еще ниже, если дадут.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:58

  vitaxa2006 написав:А если выше 3600 уже не будет цена в этом цикле, то останешься запертый в нем еще на 4 года?

вряд ли, рассчитываю продать 4600-800 в течении 2025го и сам не считаю - это ташники без учёта новостного фона...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:47

Случилось то, что и должно было случиться. Первое в мире государство, которое ввело Биткоин в качестве официального средства платежа потерпело крах. Речь идёт о Сальвадоре и его многообещающем эксперименте по биткоинизации экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с правительством Сальвадора о предоставлении кредита в размере 1,4 миллиарда долларов для финансирования программы реформ в стране. В обмен Сальвадор согласился сократить использование биткоина в экономике, чтобы снизить риски, связанные с его внедрением.

Президент Наиб Букеле достиг важной вехи на пути улучшения экономического положения Сальвадора, заключив соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), которое предоставит стране средства для улучшения экономики страны.

Власти Сальвадора получили от фонда кредит в размере 1,4 миллиарда долларов для “удовлетворения потребностей платежного баланса и поддержки экономических реформ правительства”, говорится в пресс-релизе, опубликованном МВФ.

Этот механизм также будет способствовать получению страной дополнительной поддержки от других учреждений, включая Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) и Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF), для получения совместной поддержки от 3,5 миллиарда долларов за 40 месяцев.

МВФ объявил о двух ключевых изменениях в политике Сальвадора в отношении биткоина: во-первых, страна должна будет изменить статус законного платежного средства биткоина, сделав его принятие добровольным посредством правовых реформ.

Кроме того, участие государственных учреждений Сальвадора в работе с биткоинами будет “сокращено”, включая покупки, уплату налогов в криптовалюте и участие государства в Chivo wallet, официальном криптовалютном кошельке Сальвадора.

Это последнее заявление намекает на возможную остановку покупок биткоинов в стране, о чем Букеле часто упоминает в социальных сетях. “Прозрачность, регулирование и надзор за цифровыми активами будут усилены для обеспечения финансовой стабильности, защиты потребителей и инвесторов, а также финансовой целостности”, - объявил МВФ.

Дополнительные условия соглашения, отмеченные мелким шрифтом противоречат недавним заявлениям крипто-консультантов Букеле, которые намекали на возможное использование новообретенных золотых запасов страны для покупки биткоина.

Конечно сейчас многие рассуждают на тему предательства президентом Сальвадора своего народа. Ведь у Сальвадора, благодаря политике государства, которое каждый день покупало по одному биткоину накопилось на кошельке биткоинов на общую сумму свыше $600 млн.

В настоящее время правительство Сальвадора владеет 5968 биткоином, общая стоимость которых по текущему курсу составляет около $600 млн. Средняя цена покупки составила $44 835 за биткоин, в то время как текущая стоимость достигает $97 513.

У беднейшей страны Латинской Америки была возможность погасить свой внешний долг в $22,5 млрд за счёт биткоина. Но теперь, благодаря шантажу МВФ, такой возможности не стало. Более того, Сальвадор за ближайшие 40 месяцев увеличит свой долг еще на $3,5 млрд.
greenozon
 
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  #<1 ... 3504350535063507
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