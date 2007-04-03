Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:47

Случилось то, что и должно было случиться. Первое в мире государство, которое ввело Биткоин в качестве официального средства платежа потерпело крах. Речь идёт о Сальвадоре и его многообещающем эксперименте по биткоинизации экономики.



Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с правительством Сальвадора о предоставлении кредита в размере 1,4 миллиарда долларов для финансирования программы реформ в стране. В обмен Сальвадор согласился сократить использование биткоина в экономике, чтобы снизить риски, связанные с его внедрением.



Президент Наиб Букеле достиг важной вехи на пути улучшения экономического положения Сальвадора, заключив соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), которое предоставит стране средства для улучшения экономики страны.



Власти Сальвадора получили от фонда кредит в размере 1,4 миллиарда долларов для “удовлетворения потребностей платежного баланса и поддержки экономических реформ правительства”, говорится в пресс-релизе, опубликованном МВФ.



Этот механизм также будет способствовать получению страной дополнительной поддержки от других учреждений, включая Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) и Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF), для получения совместной поддержки от 3,5 миллиарда долларов за 40 месяцев.



МВФ объявил о двух ключевых изменениях в политике Сальвадора в отношении биткоина: во-первых, страна должна будет изменить статус законного платежного средства биткоина, сделав его принятие добровольным посредством правовых реформ.



Кроме того, участие государственных учреждений Сальвадора в работе с биткоинами будет “сокращено”, включая покупки, уплату налогов в криптовалюте и участие государства в Chivo wallet, официальном криптовалютном кошельке Сальвадора.



Это последнее заявление намекает на возможную остановку покупок биткоинов в стране, о чем Букеле часто упоминает в социальных сетях. “Прозрачность, регулирование и надзор за цифровыми активами будут усилены для обеспечения финансовой стабильности, защиты потребителей и инвесторов, а также финансовой целостности”, - объявил МВФ.



Дополнительные условия соглашения, отмеченные мелким шрифтом противоречат недавним заявлениям крипто-консультантов Букеле, которые намекали на возможное использование новообретенных золотых запасов страны для покупки биткоина.



Конечно сейчас многие рассуждают на тему предательства президентом Сальвадора своего народа. Ведь у Сальвадора, благодаря политике государства, которое каждый день покупало по одному биткоину накопилось на кошельке биткоинов на общую сумму свыше $600 млн.



В настоящее время правительство Сальвадора владеет 5968 биткоином, общая стоимость которых по текущему курсу составляет около $600 млн. Средняя цена покупки составила $44 835 за биткоин, в то время как текущая стоимость достигает $97 513.



У беднейшей страны Латинской Америки была возможность погасить свой внешний долг в $22,5 млрд за счёт биткоина. Но теперь, благодаря шантажу МВФ, такой возможности не стало. Более того, Сальвадор за ближайшие 40 месяцев увеличит свой долг еще на $3,5 млрд.