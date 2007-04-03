НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…



Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.

Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.

Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)

Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.