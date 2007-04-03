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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:55
занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…
Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:57
Фуу, тада я просто ложусь спать и все напоминалки в ТабТрейдере отключаю, задолбали
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