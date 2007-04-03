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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3505350635073508
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:55

занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…

Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:57

Фуу, тада я просто ложусь спать и все напоминалки в ТабТрейдере отключаю, задолбали
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:26

Amethyst
на ночь тернет отключаю, если шо то срочное - позвонят = устал...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

SUI-яке ж падло...Как и не было ничего на рынке.Одна 4ч свеча- +24% сразу..А шо там мелочиться,+2.5млрд капитализации сразу,за 4 часа...Пока другие там по мусорникам лазят и мелочь по карманам тырят,да от шока отойти не могут.Кто ему двигатель реактивный прикрутил..Крутят бабло там судя по всему не по детски..Того и гляди,вторая Солана зарождается на наших глазах...
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:00

  чик написав:занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…

Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.


Я могу это трактовать как банальная клиника и жадность,мегажадность..Если ты такой опытный,переживший два цикла,знаешь что всегда все ростет через сброс и у тебя такая позиция альты,какого хера ты дятел не зафиксировал хотя бы 20-30% прибыли во время?? Потом откупи все взад,заработай тех же 15-20% с просадки...Пусть ты не поймаешь все движение на коррекции,но все же....Но нет...Вот этот навязчивый "страх" остаться без позы,или вдруг не кстати уменьшить ее чуть раньше времени....Это реальная клиническая жадность и нервное расстройство как по мне.Как он будет с позой вообще расставаться?У нас тоже есть тут такой...Для этих людей все всегда впереди..а как вершину подлинно определить,на альтах тем более,если подавляющее большинство,не могут ее определить на биткоине,что немного но проще..и менее манипулятивно...Это реальное расстройство,с такой позой созерцать такие просадки и ничего не делать...Аутист-мазохист.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:34

  osafly написав:Аутист-мазохист.

Ця секта називає своїх послідовників, поважно і шляхетно - криптоентузіясти. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:14

  чик написав:занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…

Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.

За сутки до этого поста было фото разгромленного в психах его стола/компа и комнаты с заголовком *у криптанов сдают нервы, потерял 2 миллиона за 24 часа*!
Поэтому он еще и звездун))) и нервишки ни к черту!Гляди, все он знает)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:19

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:Кто нибудь откупает???Или как всегда-когда ростет-мечтают о коррекции,как только она приходит-всем страшно.Тезер весь в топку! :D

У кого позы нет,Вам объявлена милость великая и возможность набрать позу перед грядущим "армагедоном" почти на исходных.... :mrgreen: Страшно??? Да-да...Альта скам...Знаю. :mrgreen:

Пока нет. Возможно при более низких ценах. Пока при падении ВТС падает и его доминация. Веселье начнется при отскоке доминации вверх)))

Подкупил в пятницу днем, и вечером еще добавил. Похоже на очередную высадку лонгистов и сбор ликвидности (800-900 миллионов ликвидаций). Ждем волну роста и не забываем фиксировать по ходу движения!
SAndriy1
 
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