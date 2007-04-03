|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:55
занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…
Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7605
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6559 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:57
Фуу, тада я просто ложусь спать и все напоминалки в ТабТрейдере отключаю, задолбали
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:26
Amethyst
на ночь тернет отключаю, если шо то срочное - позвонят = устал...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7605
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6559 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:48
SUI-яке ж падло...Как и не было ничего на рынке.Одна 4ч свеча- +24% сразу..А шо там мелочиться,+2.5млрд капитализации сразу,за 4 часа...Пока другие там по мусорникам лазят и мелочь по карманам тырят,да от шока отойти не могут.Кто ему двигатель реактивный прикрутил..Крутят бабло там судя по всему не по детски..Того и гляди,вторая Солана зарождается на наших глазах...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1896
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
Додано: Суб 21 гру, 2024 00:00
чик написав:
занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…
Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.
Я могу это трактовать как банальная клиника и жадность,мегажадность..Если ты такой опытный,переживший два цикла,знаешь что всегда все ростет через сброс и у тебя такая позиция альты,какого хера ты дятел не зафиксировал хотя бы 20-30% прибыли во время?? Потом откупи все взад,заработай тех же 15-20% с просадки...Пусть ты не поймаешь все движение на коррекции,но все же....Но нет...Вот этот навязчивый "страх" остаться без позы,или вдруг не кстати уменьшить ее чуть раньше времени....Это реальная клиническая жадность и нервное расстройство как по мне.Как он будет с позой вообще расставаться?У нас тоже есть тут такой...Для этих людей все всегда впереди..а как вершину подлинно определить,на альтах тем более,если подавляющее большинство,не могут ее определить на биткоине,что немного но проще..и менее манипулятивно...Это реальное расстройство,с такой позой созерцать такие просадки и ничего не делать...Аутист-мазохист.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1896
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
Додано: Суб 21 гру, 2024 00:34
osafly написав:
Аутист-мазохист.
Ця секта називає своїх послідовників, поважно і шляхетно - криптоентузіясти.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30223
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2214 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 гру, 2024 10:14
чик написав:
занятный тип :
НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…
Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.
Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.
Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)
Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года.
За сутки до этого поста было фото разгромленного в психах его стола/компа и комнаты с заголовком *у криптанов сдают нервы, потерял 2 миллиона за 24 часа*!
Поэтому он еще и звездун))) и нервишки ни к черту!Гляди, все он знает)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 21 гру, 2024 10:19
SAndriy1 написав: osafly написав:
Кто нибудь откупает???Или как всегда-когда ростет-мечтают о коррекции,как только она приходит-всем страшно.Тезер весь в топку!
У кого позы нет,Вам объявлена милость великая и возможность набрать позу перед грядущим "армагедоном" почти на исходных....
Страшно??? Да-да...Альта скам...Знаю.
Пока нет. Возможно при более низких ценах. Пока при падении ВТС падает и его доминация. Веселье начнется при отскоке доминации вверх)))
Подкупил в пятницу днем, и вечером еще добавил. Похоже на очередную высадку лонгистов и сбор ликвидности (800-900 миллионов ликвидаций). Ждем волну роста и не забываем фиксировать по ходу движения!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 21 гру, 2024 11:24
SAndriy1 написав: SAndriy1 написав: osafly написав:
Кто нибудь откупает???Или как всегда-когда ростет-мечтают о коррекции,как только она приходит-всем страшно.Тезер весь в топку!
У кого позы нет,Вам объявлена милость великая и возможность набрать позу перед грядущим "армагедоном" почти на исходных....
Страшно??? Да-да...Альта скам...Знаю.
Пока нет. Возможно при более низких ценах. Пока при падении ВТС падает и его доминация. Веселье начнется при отскоке доминации вверх)))
Подкупил в пятницу днем, и вечером еще добавил. Похоже на очередную высадку лонгистов и сбор ликвидности (800-900 миллионов ликвидаций). Ждем волну роста и не забываем фиксировать по ходу движения!
шо брати? взяв арбітрума, ІНЖ.
-
rvgu108527
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 26.11.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 гру, 2024 12:09
SAndriy1 написав:
Ждем волну роста и не забываем фиксировать по ходу движения!
Зафіксував! Чекаю на чергову хвилю. Ріст чи просідання - по барабану. Але скоріш за все, ще раз сходимо на дно. Рокета не полетить, коли стільки ждунів.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30223
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2214 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|117368
|256573385
|
|
|7978
|23254020
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|111781
|
|