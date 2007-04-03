Додано: Суб 21 гру, 2024 00:00

чик написав: занятный тип :

НЕ паникует, хотя его портфель просел на 6,400,000$ за последнюю неделю…



Паникую ли я? Нет, потому что я в крипте с 2016 года, и именно так выглядят коррекции на бычьем рынке. Кроме того, я предпочитаю СПОТ, не торгую с плечом.

Я купил Биткоин за 15,900$ в ноябре 2022 года, когда 99% людей были медведями.

Альткоины вырастут так же, как BTC вырос с 15,000 до 108,000$. Альтсезон всегда начинается после рождественской коррекции в декабре каждого «халвингового года» (посмотрите 2016 и 2020 гг.)

Что я делаю и что вы должны делать? Ничего. Не смотрите на свой портфель и не смотрите на графики. Рыночная капитализация альткоинов превысит 1,000,000,000,000$, большинство токенов дадут 5-10х к апрелю-маю 2025 года. занятный тип :

Я могу это трактовать как банальная клиника и жадность,мегажадность..Если ты такой опытный,переживший два цикла,знаешь что всегда все ростет через сброс и у тебя такая позиция альты,какого хера ты дятел не зафиксировал хотя бы 20-30% прибыли во время?? Потом откупи все взад,заработай тех же 15-20% с просадки...Пусть ты не поймаешь все движение на коррекции,но все же....Но нет...Вот этот навязчивый "страх" остаться без позы,или вдруг не кстати уменьшить ее чуть раньше времени....Это реальная клиническая жадность и нервное расстройство как по мне.Как он будет с позой вообще расставаться?У нас тоже есть тут такой...Для этих людей все всегда впереди..а как вершину подлинно определить,на альтах тем более,если подавляющее большинство,не могут ее определить на биткоине,что немного но проще..и менее манипулятивно...Это реальное расстройство,с такой позой созерцать такие просадки и ничего не делать...Аутист-мазохист.