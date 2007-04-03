RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3506350735083509
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

хто за МАНА шо скаже? взяв на 25%
rvgu108527
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 26.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:50

  SAndriy1 написав:За сутки до этого поста было фото разгромленного в психах его стола/компа и комнаты с заголовком *у криптанов сдают нервы, потерял 2 миллиона за 24 часа*!

ага - видел, просто прилепить сюда поленился и быстро он себя "уговорил" :mrgreen:
кто нить участвовал в тапалке нотпиксель ? дж влил в нё штуку баксов вроде, другие в основном па 100-300, но есть 7-10т наверное и больше - сумасшествие какое то...
Востаннє редагувалось чик в Суб 21 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7608
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6562 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:02

  osafly написав:SUI-яке ж падло...Как и не было ничего на рынке.Одна 4ч свеча- +24% сразу..А шо там мелочиться,+2.5млрд капитализации сразу,за 4 часа...

клёвую монетку ты надыбал :o
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7608
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6562 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:17

  Козак-характерник написав:Але скоріш за все, ще раз сходимо на дно. Рокета не полетить, коли стільки ждунів.

вполне моге быть. все кого просматриваю на скорости и почитываю краем глаза, уверены в росте не исключая временного падения. у дж 3 сценария и он постоянно выбирает из них глядя на рынок, но вроде все заканчиваются хепиэнндом и все советуют фиксить прибыль по альтам постоянно, ну и откупать на падениях по желанию - во общем то прописные истины - это ж вроде и называется торговля...
к сожалению у меня часто нет возможности этим заниматься :(
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7608
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6562 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3506350735083509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11736, 11737, 11738
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117375 256577589
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2024 13:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23254176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.