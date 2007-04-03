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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 гру, 2024 12:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
хто за МАНА шо скаже? взяв на 25%
Додано: Суб 21 гру, 2024 13:50
ага - видел, просто прилепить сюда поленился и быстро он себя "уговорил"
кто нить участвовал в тапалке нотпиксель ? дж влил в нё штуку баксов вроде, другие в основном па 100-300, но есть 7-10т наверное и больше - сумасшествие какое то...
Востаннє редагувалось чик в Суб 21 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:02
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:17
вполне моге быть. все кого просматриваю на скорости и почитываю краем глаза, уверены в росте не исключая временного падения. у дж 3 сценария и он постоянно выбирает из них глядя на рынок, но вроде все заканчиваются хепиэнндом и все советуют фиксить прибыль по альтам постоянно, ну и откупать на падениях по желанию - во общем то прописные истины - это ж вроде и называется торговля...
к сожалению у меня часто нет возможности этим заниматься
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