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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 гру, 2024 12:29
хто за МАНА шо скаже? взяв на 25%
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rvgu108527
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Додано: Суб 21 гру, 2024 13:50
SAndriy1 написав:
За сутки до этого поста было фото разгромленного в психах его стола/компа и комнаты с заголовком *у криптанов сдают нервы, потерял 2 миллиона за 24 часа*!
ага - видел, просто прилепить сюда поленился и быстро он себя "уговорил"
кто нить участвовал в тапалке нотпиксель ? дж
влил в нё штуку баксов вроде, другие в основном па 100-300, но есть 7-10т наверное и больше - сумасшествие какое то...
Востаннє редагувалось чик
в Суб 21 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:02
osafly написав:
SUI-яке ж падло...Как и не было ничего на рынке.Одна 4ч свеча- +24% сразу..А шо там мелочиться,+2.5млрд капитализации сразу,за 4 часа...
клёвую монетку ты надыбал
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:17
Козак-характерник написав:
Але скоріш за все, ще раз сходимо на дно. Рокета не полетить, коли стільки ждунів.
вполне моге быть. все кого просматриваю на скорости и почитываю краем глаза, уверены в росте не исключая временного падения. у дж
3 сценария и он постоянно выбирает из них глядя на рынок, но вроде все заканчиваются хепиэнндом и все советуют фиксить прибыль по альтам постоянно, ну и откупать на падениях по желанию - во общем то прописные истины - это ж вроде и называется торговля...
к сожалению у меня часто нет возможности этим заниматься
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:01
rvgu108527 написав:
шо брати? взяв арбітрума, ІНЖ.
Кожен своє бере. Ваш вибір не гірший за інші!
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:04
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Медвежка в ноябре 2021 началась примерно также. Биткоин кольнул 69к и вниз. Сейчас кольнул 108к и вниз. Вот всех снова и засадили на 3 года. Ох как льется все вниз... У нас гэп по битку на 78-80к и на 54к. Есть еще 20к, но это маловероятно.
Дошла цена до первых ордеров на покупку - захватили только TIA FTM SEI KAS HNT ETH. Готов купить еще ниже, если дадут.
Тут написав, що саме брав я. Потім додав для торгівлі DYDX SNX UNI INJ HBAR FIL RUNE
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