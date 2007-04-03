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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 09:22
rvgu108527 написав:
хто за МАНА шо скаже? взяв на 25%
Особисто я навіть не розглядаю варіант вкладати такий великий відсоток портфелю в одну монету.
А загалом MANA та SAND ходять разом. Виросте або разом з ринком, або при пампі усіляких метавсесвітів!
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:34
Ось і знову ринок впав у депресію. Флет з плавним зниженням до весни мінімум.
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