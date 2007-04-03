Особисто я навіть не розглядаю варіант вкладати такий великий відсоток портфелю в одну монету.
А загалом MANA та SAND ходять разом. Виросте або разом з ринком, або при пампі усіляких метавсесвітів!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 09:22
Додано: Нед 22 гру, 2024 17:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ось і знову ринок впав у депресію. Флет з плавним зниженням до весни мінімум.
Додано: Нед 22 гру, 2024 22:05
бичий ринок поки ще зберігається.
але коротший тренд вже вниз і перепроданості ще нема ))
на мою думку найбільш ймовірний варіант - пролив далі до 85-90,
але потім все одно треба пробувати "павтаріть" біточний ath ))
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