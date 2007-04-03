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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3508350935103511>
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 09:22

  rvgu108527 написав:хто за МАНА шо скаже? взяв на 25%

Особисто я навіть не розглядаю варіант вкладати такий великий відсоток портфелю в одну монету.
А загалом MANA та SAND ходять разом. Виросте або разом з ринком, або при пампі усіляких метавсесвітів!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ось і знову ринок впав у депресію. Флет з плавним зниженням до весни мінімум.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:05

  vitaxa2006 написав:Ось і знову ринок впав у депресію. Флет з плавним зниженням до весни мінімум.

бичий ринок поки ще зберігається.
але коротший тренд вже вниз і перепроданості ще нема ))
на мою думку найбільш ймовірний варіант - пролив далі до 85-90,
але потім все одно треба пробувати "павтаріть" біточний ath ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:56

  sergey_stasyuk555 написав:на мою думку найбільш ймовірний варіант - пролив далі до 85-90,

Гадати немає сенсу. Все залежатиме від ставок хомок. Почнуть лонгувати - підемо нижче. Почнуть шортити - маніпулька потягне на північ. Оптимальну точку входу в ту чи іншу позицію не вгадаєш. Тому треба дотримуватися ризик-менеджменту, диверсифікувати ризики, хеджувати. Себто - це війна з хитрожопим маніпулем, який хоче забрати в тебе гроші. Наша ж мета - пощипати маніпульку і заробити свою копійочку в тій масі грошей, що маніпуль забрав у хомок. А для того, треба грати проти натовпу пушистиків.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 21:57

Что то все скисли...Заскучали.Покупать никто не хочет.Значит,время скоро разворачиваться.Первые признаки уже на лицо.На доминации,пробили линию кратковременно восходящего тренда вниз-это хорошо.Сейчас ее оттестируем снизу вверх и продолжим падение....Это гуд для альты.Дивергенция осталась на часовике,но поломали ее на 4 ч..Ну и ладно....Пытаются максимально запутать.

Откупил часть евро через доллар...Среднее составило 1.039...Рост курса доллара под выходные поспособствовал.При падении ниже,буду продолжать набирать позицию с кратным увеличением...Цели,я писал ранее в этой ветке.
График доминации-прикрепил.

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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:31

І що це все означає? Вверх чи вниз?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:20

  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

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Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 24 гру, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:22

  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

щоб з сусідом бути в одному човні?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:47

  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

щоб з сусідом бути в одному човні?

Так) Тепер ми обидва пов'язані. Будемо виходити також разом на 4000. Якщо таку ціну дадуть. Якщо ні, то доведеться стати заручником ефіра на найближчі 3-4 роки.
vitaxa2006
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