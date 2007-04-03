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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3508350935103511
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:52

  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

Зображення


Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
vitaxa2006
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  #<1 ... 3508350935103511
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