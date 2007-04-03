vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.
Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))
Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.
Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))
Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
Поступок внушает уважение,тем более заявить это открыто..Плохо что в Ваших стратегиях нет гибкости и частичного откупа(входа).Вы купили просто на триггерном уровне 3400..Если закрепится выше него-пойдет чуть выше,если закрепится дневкой ниже,пойждем к поддержке нижней.Я бы на 4тыс прям вот сразу не рассчитывал...Краткосрок ближайший-3540,след по проходу его-3680...Есть большая вероятность сходить эфиру снова на поддержку 3050-3100,а по пробою ее,если рынок снова ливанут и вовсе на 2800-.Покупали как всегда(по своей схеме??) Все работает без сбоев?