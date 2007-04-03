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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3508350935103511
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:52

  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

Зображення


Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:52

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

Зображення


Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.


Поступок внушает уважение,тем более заявить это открыто..Плохо что в Ваших стратегиях нет гибкости и частичного откупа(входа).Вы купили просто на триггерном уровне 3400..Если закрепится выше него-пойдет чуть выше,если закрепится дневкой ниже,пойждем к поддержке нижней.Я бы на 4тыс прям вот сразу не рассчитывал...Краткосрок ближайший-3540,след по проходу его-3680...Есть большая вероятность сходить эфиру снова на поддержку 3050-3100,а по пробою ее,если рынок снова ливанут и вовсе на 2800-.Покупали как всегда(по своей схеме??) Все работает без сбоев?
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 20:55

может в прошлый раз всё завалилось после слов пауела, что битка не будет в резервах, а теперь свеча вверх на новости, шо если трамп выдаст приказ о необходимости такого резерва фрс обязано будет выполнять - хотя там и фонда дала копоти...
чик
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  #<1 ... 3508350935103511
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