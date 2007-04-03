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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3508350935103511
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:52

  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

Зображення


Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:52

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.

Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))

Зображення


Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.


Поступок внушает уважение,тем более заявить это открыто..Плохо что в Ваших стратегиях нет гибкости и частичного откупа(входа).Вы купили просто на триггерном уровне 3400..Если закрепится выше него-пойдет чуть выше,если закрепится дневкой ниже,пойждем к поддержке нижней.Я бы на 4тыс прям вот сразу не рассчитывал...Краткосрок ближайший-3540,след по проходу его-3680...Есть большая вероятность сходить эфиру снова на поддержку 3050-3100,а по пробою ее,если рынок снова ливанут и вовсе на 2800-.Покупали как всегда(по своей схеме??) Все работает без сбоев?
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 20:55

может в прошлый раз всё завалилось после слов пауела, что битка не будет в резервах, а теперь свеча вверх на новости, шо если трамп выдаст приказ о необходимости такого резерва фрс обязано будет выполнять - хотя там и фонда дала копоти...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:06

Ну что,по Эфиру Вашему сходили аккуратно на 3546 вместо моих указанных 3540...Снова "промазал" :lol: :mrgreen: По доминации,разгружаем RSI тестом трендовой снизу,как писал еще пару дней назад..
ФТХ уже готовится во всю к выплатам,но стран третьего мира типа Украины,там пока еще нет полноценно в распределении-не назначен "возмещальщик" и Кракен выбрать пока "не положено" К бабуинам так же отнесены пидараша,Турменистан и пр.. Ждемс..Скоро спижж...деньги хомяков снова польются в этот рынок.Будет нам счастье роста альты...Но я бы советовал купить губозакаточную машину и не рассчитывать на мегаиксы....Все будет пресно и по диетически :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Цікаво, про яке раллі санта клауса увесь час кажуть блогери? Я передивився статистику цін на крипторинку у третій декаді грудня, і завжди було падіння та флет. Грудень 2021, грудень 2022, грудень 2023. І цей грудень 2024 не став вийнятком. Можливо, на СНП500 щось і буває. Але цікаво, чому це тулять до крипти? 3-я декада грудня завжди була фіговою для крипти.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:23

В Bitget объявили о слиянии BGB и BWB.
от лошара, торгуя третий год на битгете не удосужился купить их бгб в коллекцию, а он уже 25Х сделал...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:10

  чик написав:В Bitget объявили о слиянии BGB и BWB.
от лошара, торгуя третий год на битгете не удосужился купить их бгб в коллекцию, а он уже 25Х сделал...

Ого...25Х.. Это круче чем пингвинчик PENGU. Можно было 1к вложить и было бы 25к сейчас.
На 25к можно потом накупить sui и еще иксы иксов сделать...
vitaxa2006
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