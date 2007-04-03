vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.
Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))
Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
vitaxa2006 написав:Купив 15 етн по 3400. Планую продати по ціні 4000. Розумію, дуже нереальна мета, але спробую, хоча розумію, що для ефіра ціна у 4000 це дуже високо.
Бліін, я от продав по 3464 і чекаю 3277 до НР ))
Я так думаю, що до НР буде ще нижче 3000. Тут таке правило на крипторинку, як тільки заходиш, то одразу йде падіння і ти в мінусах. А коли продав, то одразу памп і у тебе фомо. Так як я зайшов по 3400, то значить ціна має впасти десь так на 20-25% від цієї цифри. Тому, буде нижче 3000, це точно.
Поступок внушает уважение,тем более заявить это открыто..Плохо что в Ваших стратегиях нет гибкости и частичного откупа(входа).Вы купили просто на триггерном уровне 3400..Если закрепится выше него-пойдет чуть выше,если закрепится дневкой ниже,пойждем к поддержке нижней.Я бы на 4тыс прям вот сразу не рассчитывал...Краткосрок ближайший-3540,след по проходу его-3680...Есть большая вероятность сходить эфиру снова на поддержку 3050-3100,а по пробою ее,если рынок снова ливанут и вовсе на 2800-.Покупали как всегда(по своей схеме??) Все работает без сбоев?
может в прошлый раз всё завалилось после слов пауела, что битка не будет в резервах, а теперь свеча вверх на новости, шо если трамп выдаст приказ о необходимости такого резерва фрс обязано будет выполнять - хотя там и фонда дала копоти...
Ну что,по Эфиру Вашему сходили аккуратно на 3546 вместо моих указанных 3540...Снова "промазал" По доминации,разгружаем RSI тестом трендовой снизу,как писал еще пару дней назад.. ФТХ уже готовится во всю к выплатам,но стран третьего мира типа Украины,там пока еще нет полноценно в распределении-не назначен "возмещальщик" и Кракен выбрать пока "не положено" К бабуинам так же отнесены пидараша,Турменистан и пр.. Ждемс..Скоро спижж...деньги хомяков снова польются в этот рынок.Будет нам счастье роста альты...Но я бы советовал купить губозакаточную машину и не рассчитывать на мегаиксы....Все будет пресно и по диетически
Цікаво, про яке раллі санта клауса увесь час кажуть блогери? Я передивився статистику цін на крипторинку у третій декаді грудня, і завжди було падіння та флет. Грудень 2021, грудень 2022, грудень 2023. І цей грудень 2024 не став вийнятком. Можливо, на СНП500 щось і буває. Але цікаво, чому це тулять до крипти? 3-я декада грудня завжди була фіговою для крипти.