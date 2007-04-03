Ответ неверный.
Токен из "обслуживающего" семейства Эфира.А так как Эфир на данный момент "какашка",то временно какашечная вся его инфраструктура и все его семейство...Но....Но как только "поменяется ветер",вся семья начнет рости в унисон.Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...Тут Вофку Казака слушать не надо.У него кругом одни какашки,чего он не разумеет
Единственно мне не нравится его большие предстоящие разлоки...А FDV проекта 4млрд по текущим.Поэтому уже как бы капа приличная 1 к 4 сейчас...Потому,слишком больших иксов и роста я бы не ожидал,но Х3-5 с текущих сделать должен...А может...Все может быть на крипторынке