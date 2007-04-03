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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:52
Козак-характерник написав: Patr1ot написав:
А что скажете про Starknet?
Якщо коротко - какашка.
Ответ неверный.
Токен из "обслуживающего" семейства Эфира.А так как Эфир на данный момент "какашка",то временно какашечная вся его инфраструктура и все его семейство...Но....Но как только "поменяется ветер",вся семья начнет рости в унисон.Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...Тут Вофку Казака слушать не надо.У него кругом одни какашки,чего он не разумеет
Единственно мне не нравится его большие предстоящие разлоки...А FDV проекта 4млрд по текущим.Поэтому уже как бы капа приличная 1 к 4 сейчас...Потому,слишком больших иксов и роста я бы не ожидал,но Х3-5 с текущих сделать должен...А может...Все может быть на крипторынке
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osafly
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:44
Где все?? What the fucker going on ???
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osafly
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Додано: Суб 28 гру, 2024 23:21
osafly написав:
Где все?? What the fucker going on ???
Заняты продажей РНА
лежала эта штука в портфеле никому не нужная и тут на тебе - к DePIN имеет отношение, а это нынче перспективно
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SAndriy1
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Додано: Суб 28 гру, 2024 23:41
SAndriy1 написав: osafly написав:
Где все?? What the fucker going on ???
Заняты продажей РНА
лежала эта штука в портфеле никому не нужная и тут на тебе
Да счас....
Новый Год уже у них....булки расслабили.Рынок нудит.Не интересно.Всем пох...Ждут иксов.Разговаривать не о чем.Хомяки нынче умные стали.Каждый сам себе режиссер
Нечем заинтересовать...Роста нет.Разве что так-
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osafly
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:10
глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...
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чик
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:31
чик написав:
глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...
Да Вы хомяк батенька...причем зажиточный
Зато в один момент как начнет все "стрелять",только успевай подсекать и в садок складывать
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osafly
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