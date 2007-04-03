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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3509351035113512
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:52

  Козак-характерник написав:
  Patr1ot написав:А что скажете про Starknet?

Якщо коротко - какашка.


Ответ неверный.
Токен из "обслуживающего" семейства Эфира.А так как Эфир на данный момент "какашка",то временно какашечная вся его инфраструктура и все его семейство...Но....Но как только "поменяется ветер",вся семья начнет рости в унисон.Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...Тут Вофку Казака слушать не надо.У него кругом одни какашки,чего он не разумеет :lol:

Единственно мне не нравится его большие предстоящие разлоки...А FDV проекта 4млрд по текущим.Поэтому уже как бы капа приличная 1 к 4 сейчас...Потому,слишком больших иксов и роста я бы не ожидал,но Х3-5 с текущих сделать должен...А может...Все может быть на крипторынке
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:44

Где все?? What the fucker going on ???



osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:21

  osafly написав:Где все?? What the fucker going on ???




Заняты продажей РНА :D лежала эта штука в портфеле никому не нужная и тут на тебе - к DePIN имеет отношение, а это нынче перспективно
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:41

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:Где все?? What the fucker going on ???




Заняты продажей РНА :D лежала эта штука в портфеле никому не нужная и тут на тебе


Да счас.... :lol: Новый Год уже у них....булки расслабили.Рынок нудит.Не интересно.Всем пох...Ждут иксов.Разговаривать не о чем.Хомяки нынче умные стали.Каждый сам себе режиссер :mrgreen: Нечем заинтересовать...Роста нет.Разве что так- :mrgreen: :mrgreen:

osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:10

глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:31

  чик написав:глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...


Да Вы хомяк батенька...причем зажиточный :mrgreen: Зато в один момент как начнет все "стрелять",только успевай подсекать и в садок складывать :lol:

osafly
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  #<1 ... 3509351035113512
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