Ответ неверный. Токен из "обслуживающего" семейства Эфира.А так как Эфир на данный момент "какашка",то временно какашечная вся его инфраструктура и все его семейство...Но....Но как только "поменяется ветер",вся семья начнет рости в унисон.Проект нормальный.Все что ниже 0.6$- откуп с минимальными целями район 1.3-1.7 и реальными в район 2 бакса...Тут Вофку Казака слушать не надо.У него кругом одни какашки,чего он не разумеет
Единственно мне не нравится его большие предстоящие разлоки...А FDV проекта 4млрд по текущим.Поэтому уже как бы капа приличная 1 к 4 сейчас...Потому,слишком больших иксов и роста я бы не ожидал,но Х3-5 с текущих сделать должен...А может...Все может быть на крипторынке
osafly написав:Где все?? What the fucker going on ???
Заняты продажей РНА лежала эта штука в портфеле никому не нужная и тут на тебе
Да счас.... Новый Год уже у них....булки расслабили.Рынок нудит.Не интересно.Всем пох...Ждут иксов.Разговаривать не о чем.Хомяки нынче умные стали.Каждый сам себе режиссер Нечем заинтересовать...Роста нет.Разве что так-
глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...
чик написав:глянул соланы мало, чуток докупил, а потом вспомнил шо она в ерне лежит. ну полный лошара, посчитал у меня где то 60 разных альтов набрано - это у чела, который в них нихрена не шарит = дурдом веселка...
Да Вы хомяк батенька...причем зажиточный Зато в один момент как начнет все "стрелять",только успевай подсекать и в садок складывать
Кому интересно золото,ожидаю примерно такое вот движение в ближайшие пару лет....Прогноз до 2027 года..Говорят история по повторяется почти всегда.Графики в той или иной мере тоже...Обратите внимание,как совпадает начало движения(а это между прочим-два месяца уже) И как четко по будующему графику бьемся точно в поддержку на 2285....Чудеса просто....Сам вот обратил только внимание....Я же просто наложил,ничего не подстраивая специально. Но все естественно может сломаться войнами и катаклизмами,потому как золото инструмент чувствительный к таким вещам...Одним словом,вот-
будем надеяться этот год внесёт какую то хоть недолгую определённость или хотя бы передышку в бытовухе, а в крипте всем удачи и профита ! osafly кстати, читал прогноз по вашей любимой суи - пишут до 10 могёт стрельнуть, но вам виднее шо делать...
з.ы. праздновать надо начинать сегодня вечером, ато начал вчера и зря... но мне можно, а вам низя - берегите здоровье = его часто нельзя купить за бабки