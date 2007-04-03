Додано: Вів 31 гру, 2024 12:48

чик написав: кстати, читал прогноз по вашей любимой суи - пишут до 10 могёт стрельнуть, но вам виднее шо делать...

кстати, читал прогноз по вашей любимой суи - пишут до 10 могёт стрельнуть, но вам виднее шо делать...

Да это собственно не любимый мой токен,но с очень хорошей ликвидностью,который можно бесконечно торговать,что собственно регулярно и делаю по нему...60% позиции до сих пор на руках...Но даже если он и выростет до 10$ это всего лишь порядка 2Х от текущих...ну 3Х пусть сделает еще,а сейчас на рынке полно монет,которые сделают по моему мнению гораздо больше...Просто SUI начал рост раньше остального,что как бы и не росло практически.Но реально хороший,перспективный проект...На бесконечных продажах-откупах,наторговал в несколько раз больше уже,чем от проданной части позиции..а у меня вход по нему 0.89$ средняя.Что говорит о тупости решения некоторых(не Вас естественно имею ввиду),сидеть и держать все позы до победного,сделав 1 единственный сет на продажу-полная ограниченность и неспособность торговать и читать краткосрочно-среднесрочно рынок..А когда нибудь...когда нибудь,все обязательно выростет...Когда нибудь доминация прийдет на 40%...когда нибудь,мы все умрем..Когда нибудьЖизнь отложенной жизнью и мечтами о несбывшемсяВместо того,чтобы управлять и творить настоящее