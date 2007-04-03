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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 14:18
Поздравляю всех завсегдатаев ветки с Новым 2025 Годом! Желаю всем вовремя разгрузиться в кеш в 2025 году. И иметь трезвую и холодную голову. Потому что, подозреваю, в 2025 году альтсезона не будет или он будет очень короткий и очень маленький. И всех снова побреют ((
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vitaxa2006
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