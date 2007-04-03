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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 14:18
Поздравляю всех завсегдатаев ветки с Новым 2025 Годом! Желаю всем вовремя разгрузиться в кеш в 2025 году. И иметь трезвую и холодную голову. Потому что, подозреваю, в 2025 году альтсезона не будет или он будет очень короткий и очень маленький. И всех снова побреют ((
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Додано: Вів 31 гру, 2024 19:48
osafly написав:
Что говорит о тупости решения некоторых(не Вас естественно имею ввиду),сидеть и держать все позы до победного,сделав 1 единственный сет на продажу-полная ограниченность и неспособность торговать и читать краткосрочно-среднесрочно рынок..А когда нибудь...когда нибудь,все обязательно выростет...
да меня тоже касается - имейте ввиду
другое дело шо не жду когда всё вырастет, а вижу где дорого взял омно и где есть перспектива, но лень разбирать такое количество альты да и взято всего по мизеру т.е. общую картину оно не портит, но когда посчитал сколько сортов набрал сам окуел, шо это на меня нашло
внешнее влияние часто сбивает с толку. теперь смотрю, ведь хотел взять тот или другой токен, но нет, бо другие молчали. но согласитесь иногда можно и подождать, пусть не 10Х, но рипл, эос, трон и т.д. долго держал и продался в +. во общем верить можно только себе и мюллеру
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