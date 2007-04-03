Додано: Вів 31 гру, 2024 19:48

osafly написав: Что говорит о тупости решения некоторых(не Вас естественно имею ввиду),сидеть и держать все позы до победного,сделав 1 единственный сет на продажу-полная ограниченность и неспособность торговать и читать краткосрочно-среднесрочно рынок..А когда нибудь...когда нибудь,все обязательно выростет... Что говорит о тупости решения некоторых(не Вас естественно имею ввиду),сидеть и держать все позы до победного,сделав 1 единственный сет на продажу-полная ограниченность и неспособность торговать и читать краткосрочно-среднесрочно рынок..А когда нибудь...когда нибудь,все обязательно выростет...

да меня тоже касается - имейте ввидудругое дело шо не жду когда всё вырастет, а вижу где дорого взял омно и где есть перспектива, но лень разбирать такое количество альты да и взято всего по мизеру т.е. общую картину оно не портит, но когда посчитал сколько сортов набрал сам окуел, шо это на меня нашловнешнее влияние часто сбивает с толку. теперь смотрю, ведь хотел взять тот или другой токен, но нет, бо другие молчали. но согласитесь иногда можно и подождать, пусть не 10Х, но рипл, эос, трон и т.д. долго держал и продался в +. во общем верить можно только себе и мюллеру