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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3510351135123513
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Поздравляю всех завсегдатаев ветки с Новым 2025 Годом! Желаю всем вовремя разгрузиться в кеш в 2025 году. И иметь трезвую и холодную голову. Потому что, подозреваю, в 2025 году альтсезона не будет или он будет очень короткий и очень маленький. И всех снова побреют ((
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:48

  osafly написав:Что говорит о тупости решения некоторых(не Вас естественно имею ввиду),сидеть и держать все позы до победного,сделав 1 единственный сет на продажу-полная ограниченность и неспособность торговать и читать краткосрочно-среднесрочно рынок..А когда нибудь...когда нибудь,все обязательно выростет...

да меня тоже касается - имейте ввиду :) другое дело шо не жду когда всё вырастет, а вижу где дорого взял омно и где есть перспектива, но лень разбирать такое количество альты да и взято всего по мизеру т.е. общую картину оно не портит, но когда посчитал сколько сортов набрал сам окуел, шо это на меня нашло :? внешнее влияние часто сбивает с толку. теперь смотрю, ведь хотел взять тот или другой токен, но нет, бо другие молчали. но согласитесь иногда можно и подождать, пусть не 10Х, но рипл, эос, трон и т.д. долго держал и продался в +. во общем верить можно только себе и мюллеру :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:28

  vitaxa2006 написав:И всех снова побреют ((

Из анекдота: с таким настроением ты слона не продашь! :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:51

Походу мы таки идем на 101-103тыс сначала,вместо 85.Все внимание в оба глаза,завтра станет более ясно,когда какие то сессии торговые мало мальски откроются.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 17:07

  osafly написав:По паре евро\доллар,реально окно возможностей открывается.Но в "потужной" стране,как всегда все через жопу и никто не спешит снижать курсы и идти в ногу с рынками.Все выделил на графике.Ожидаю таки снижения в область выделенную красным...Сейчас может быть отскок в район 1.05-1.06.Отмена сценария с продолжением падения евро,уход и закрепление выше красной трендовой линии.Плохо что вчера на падении хоть на миллиметр не обновили уровень 1.033 Если это случится,вполне можем отработать до 1.005+-..Зона 1.005-1.025 отличное место для покупок.Индикаторы очень перепроданы на всех таймфреймах...Хорошо если разгрузят в боковике...Но очень может случится,что мы уже нарисовали двойное дно и пошел окончательный разворот евро на рост...Хотя,пятая волна,если я померял правильно,не может быть такой короткой...Тут либо я не правильно замерял(но вроде правильно),либо падение евро таки продолжится...Запомним этот пост.Понаблюдаем.Я так же заинтересован в этом валютном обмене.Заработать можно не только крипте,но и на таких казалось бы,весьма банальных и "незаметных" инструментах.

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Обновление сетапа по евро,кто ждет и наблюдает....Давал еще 19.12..ну что друзья,спустя две недели-цели таки пошли в отработку.Я оказался прав во всем...Мы обновили сегодня уровень предыдущего лоя на 1.034+-,а значит дорога вниз нам какое то время теперь открыта и теперь эта зона превращается из поддержки в сопротивление.Мы таки находимся в заключительной волне 5 как на графике,я все правильно померял и спрогнозировал и она получается растянутой, в форме зигзага...Цели отработки евро теперь по моим "замерам"-1.016 и возможно даже....возможно,мы можем увидеть закол в область 0.986. Индекс DXY(доллар) может укрепиться еще,но уже не значительно...сходить на 110-111.6,но вряд ли выше.Скоро ожидаю смену тренда и разворот,или как минимум хороший отскок среднесрочно...Все графики указывают на это.Кто думает конвертнуть часть бакса в евро,одевайте лыжи и будьте уже реально на готове...Время подходит...Думаю до инагурации рыжего,мы увидим цены о которых написал...

Обновленный график евро спустя две недели.Целевые зоны указаны красным.

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osafly
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