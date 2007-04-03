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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 14:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Поздравляю всех завсегдатаев ветки с Новым 2025 Годом! Желаю всем вовремя разгрузиться в кеш в 2025 году. И иметь трезвую и холодную голову. Потому что, подозреваю, в 2025 году альтсезона не будет или он будет очень короткий и очень маленький. И всех снова побреют ((
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:48
да меня тоже касается - имейте ввиду другое дело шо не жду когда всё вырастет, а вижу где дорого взял омно и где есть перспектива, но лень разбирать такое количество альты да и взято всего по мизеру т.е. общую картину оно не портит, но когда посчитал сколько сортов набрал сам окуел, шо это на меня нашло внешнее влияние часто сбивает с толку. теперь смотрю, ведь хотел взять тот или другой токен, но нет, бо другие молчали. но согласитесь иногда можно и подождать, пусть не 10Х, но рипл, эос, трон и т.д. долго держал и продался в +. во общем верить можно только себе и мюллеру
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:28
Додано: Чет 02 січ, 2025 00:51
Походу мы таки идем на 101-103тыс сначала,вместо 85.Все внимание в оба глаза,завтра станет более ясно,когда какие то сессии торговые мало мальски откроются.
Додано: Чет 02 січ, 2025 17:07
Обновление сетапа по евро,кто ждет и наблюдает....Давал еще 19.12..ну что друзья,спустя две недели-цели таки пошли в отработку.Я оказался прав во всем...Мы обновили сегодня уровень предыдущего лоя на 1.034+-,а значит дорога вниз нам какое то время теперь открыта и теперь эта зона превращается из поддержки в сопротивление.Мы таки находимся в заключительной волне 5 как на графике,я все правильно померял и спрогнозировал и она получается растянутой, в форме зигзага...Цели отработки евро теперь по моим "замерам"-1.016 и возможно даже....возможно,мы можем увидеть закол в область 0.986. Индекс DXY(доллар) может укрепиться еще,но уже не значительно...сходить на 110-111.6,но вряд ли выше.Скоро ожидаю смену тренда и разворот,или как минимум хороший отскок среднесрочно...Все графики указывают на это.Кто думает конвертнуть часть бакса в евро,одевайте лыжи и будьте уже реально на готове...Время подходит...Думаю до инагурации рыжего,мы увидим цены о которых написал...
Обновленный график евро спустя две недели.Целевые зоны указаны красным.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:06
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
По битку,если не будет никаких откровенных манипуляций и новостей,первая цель-район 101200-101400,вторая 103-104тыс...Оттуда скорее всего снова начнется коррекция...Зона 82-85тыс зовет нас трубой и тянет магнитом...Смотрим,что раньше....Кого чпокнут первым и кого до гола побреют первыми,быков или медведей?! Просто есть на данный момент две конкретные цены-магнита,остальное-боковик,накопление ликвидности,стопов и путанина для профанов забежавших "по быстрому" в рынок.
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