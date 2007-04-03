osafly написав:

По паре евро\доллар,реально окно возможностей открывается.Но в "потужной" стране,как всегда все через жопу и никто не спешит снижать курсы и идти в ногу с рынками.Все выделил на графике.Ожидаю таки снижения в область выделенную красным...Сейчас может быть отскок в район 1.05-1.06.Отмена сценария с продолжением падения евро,уход и закрепление выше красной трендовой линии.Плохо что вчера на падении хоть на миллиметр не обновили уровень 1.033 Если это случится,вполне можем отработать до 1.005+-..Зона 1.005-1.025 отличное место для покупок.Индикаторы очень перепроданы на всех таймфреймах...Хорошо если разгрузят в боковике...Но очень может случится,что мы уже нарисовали двойное дно и пошел окончательный разворот евро на рост...Хотя,пятая волна,если я померял правильно,не может быть такой короткой...Тут либо я не правильно замерял(но вроде правильно),либо падение евро таки продолжится...Запомним этот пост.Понаблюдаем.Я так же заинтересован в этом валютном обмене.Заработать можно не только крипте,но и на таких казалось бы,весьма банальных и "незаметных" инструментах.