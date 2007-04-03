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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3511351235133514
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:42

  osafly написав:По SUI затишье оказалось перед бурей...Оно конечно еще может дострелить на 5.40 в этом своем очередном беспрерывном забеге,но я закрываю и фиксирую позу полностью...Дальше,без меня.По данному токену пока точка.Пойдет коррекция,будем смотреть точки перезахода,а их внизу...о-й-е-й сколько....Отрабатывать и еще раз отрабатывать.Пора с заканчивать с "херомантией". Накачали,как печень французской утки,превратив уже SUI в фуагра :lol:


Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:12

  SAndriy1 написав:Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.


Мои поздравления!Однако берут сомнения что мы пойдем выше 5.40 прям с текущих..Внизу так много не закрытых "дыр" и непроторгованных уровней и имбалансов,что меня лично это напрягает,потому что с августа месяца по сути,токен беспрерывно ростет.Советую перейти на месячный таймфрейм и взглянуть.Становится как то "страшно" :lol: Потому дофиксировался полностью..Рынок всегда даст перезайти,чтобы попытаться спиз....ваши деньги :mrgreen: Мне эта ситуация напоминает токен INJ в 2023...И графики похожи
Только капы в десятки раз уже отличаются...FDV SUI раздули уже до 51млрд баксов...При 2.5млрд INJ Реально нужно держать ухо востро и лыжи наготове.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:53

  SAndriy1 написав:Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!

После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:57

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!

После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.

откуда такая уверенность? вроде ж вверх еще толком не ходили в этом сезоне. магнит сработал
sergia
 
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