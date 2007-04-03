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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:42
osafly написав:
По SUI затишье оказалось перед бурей...Оно конечно еще может дострелить на 5.40 в этом своем очередном беспрерывном забеге,но я закрываю и фиксирую позу полностью...Дальше,без меня.По данному токену пока точка.Пойдет коррекция,будем смотреть точки перезахода,а их внизу...о-й-е-й сколько....Отрабатывать и еще раз отрабатывать.Пора с заканчивать с "херомантией". Накачали,как печень французской утки,превратив уже SUI в фуагра
Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.
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SAndriy1
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Додано: Суб 04 січ, 2025 15:12
SAndriy1 написав:
Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.
Мои поздравления!Однако берут сомнения что мы пойдем выше 5.40 прям с текущих..Внизу так много не закрытых "дыр" и непроторгованных уровней и имбалансов,что меня лично это напрягает,потому что с августа месяца по сути,токен беспрерывно ростет.Советую перейти на месячный таймфрейм и взглянуть.Становится как то "страшно"
Потому дофиксировался полностью..Рынок всегда даст перезайти,чтобы попытаться спиз....ваши деньги
Мне эта ситуация напоминает токен INJ в 2023...И графики похожи
Только капы в десятки раз уже отличаются...FDV SUI раздули уже до 51млрд баксов...При 2.5млрд INJ Реально нужно держать ухо востро и лыжи наготове.
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osafly
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Додано: Сер 08 січ, 2025 10:26
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
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SAndriy1
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Додано: Сер 08 січ, 2025 10:53
SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:57
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
откуда такая уверенность? вроде ж вверх еще толком не ходили в этом сезоне. магнит сработал
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sergia
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:27
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
Для меня это пока не основной сценарий, но рассматриваю такую возможность тоже. Все, что купил 20.12 и 01.01 и не закрыл в понедельник, продавал вчера. Вчера уже, конечно, в свинячий голос - MKR в 4% профита, а в понедельник мог забрать все 15%. RENDER и AVAX дали лучше всего.
Из вновь выставленных ордеров сработал только первый по TIA 4,6. То есть , не дошли до желаемых цен. Как первый уровень по многим альтам рассматриваю обновление лоев 20 декабря
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SAndriy1
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:54
sergia написав: vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
откуда такая уверенность? вроде ж вверх еще толком не ходили в этом сезоне. магнит сработал
Я, вот думаю, если 99% криптоинвесторов, полагаясь на 4-летние циклы, ждут в 2025 году альтсезон, все затарились альтой и набились в ракету, неужели, им всем дадут заработать? ММ проще устроить в 2025 году боковик с коррекцией и всех тупо побрить. Это будет феерично и жестко. Заработать получится намного больше, чем устроить такой ожидаемый всеми альтсезон.
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vitaxa2006
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