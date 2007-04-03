Додано: Сер 08 січ, 2025 16:33

По битку ситуация не очень.Пробили локальную трендовую,закрепляемся ниже 97600...Внизу зона магнит с широким диапазоном 81600-85100..

Но можем еще отскочить и попытаться пробить зону 98400-100000 и закрепиться выше 100тыс...Но,это вряд ли...Я бы снял ликвидность там снова,прежде чем...Но,я не маркетмейкер..Стенки на продажу видны на уровнях 102-103тыс.На откуп,крупный лимитник стоит на 92К Может ниже и не прольют..Это весь рассклад по битку на данный момент.Дыры есть с обеих сторон,куда пойдет рынок-решать не нам…Я больше склоняюсь вниз сейчас…До инагурации Трампа…После, будет скорее всего вверх по всем фронтам.Главное сейчас как на мой взгляд,чтоб после инагурации Трампа,Америка в коалиции с Израилем,не решилась таки в ближайшее время раз.ипать Иран,потому что войнушка похерит и напугает все рынки абсолютно.Но по сообщениям,у полотенцеголовых практически все готово для создании «бимбы» А значит все о чем написал выше,может случиться в самое ближайшее время,времени то нет….Да тут еще китаезы выпустили с обновленной прошивкой КОВИД 2.0-вспоминаем 20год,март. Какое это все имеет отношение к рынку?!!Да просто мегабольшое,больше чем трандеж Пауэлла ни о чем и даже повышения ставки…..Ракету могут реально похерить до взлета,а скорее всего,его обламают на полпути внезапно и быстро….