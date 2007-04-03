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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 січ, 2025 14:42
osafly написав:
По SUI затишье оказалось перед бурей...Оно конечно еще может дострелить на 5.40 в этом своем очередном беспрерывном забеге,но я закрываю и фиксирую позу полностью...Дальше,без меня.По данному токену пока точка.Пойдет коррекция,будем смотреть точки перезахода,а их внизу...о-й-е-й сколько....Отрабатывать и еще раз отрабатывать.Пора с заканчивать с "херомантией". Накачали,как печень французской утки,превратив уже SUI в фуагра
Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.
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SAndriy1
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Додано: Суб 04 січ, 2025 15:12
SAndriy1 написав:
Позавчера купил чуток по 4,35 - вчера продал по 4,9! Нормально получилось. Осталась сотня токенов в инвесте по цене чуть ниже доллара - полежит пока.
Мои поздравления!Однако берут сомнения что мы пойдем выше 5.40 прям с текущих..Внизу так много не закрытых "дыр" и непроторгованных уровней и имбалансов,что меня лично это напрягает,потому что с августа месяца по сути,токен беспрерывно ростет.Советую перейти на месячный таймфрейм и взглянуть.Становится как то "страшно"
Потому дофиксировался полностью..Рынок всегда даст перезайти,чтобы попытаться спиз....ваши деньги
Мне эта ситуация напоминает токен INJ в 2023...И графики похожи
Только капы в десятки раз уже отличаются...FDV SUI раздули уже до 51млрд баксов...При 2.5млрд INJ Реально нужно держать ухо востро и лыжи наготове.
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osafly
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Додано: Сер 08 січ, 2025 10:26
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
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Додано: Сер 08 січ, 2025 10:53
SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:57
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
откуда такая уверенность? вроде ж вверх еще толком не ходили в этом сезоне. магнит сработал
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sergia
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:27
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
Для меня это пока не основной сценарий, но рассматриваю такую возможность тоже. Все, что купил 20.12 и 01.01 и не закрыл в понедельник, продавал вчера. Вчера уже, конечно, в свинячий голос - MKR в 4% профита, а в понедельник мог забрать все 15%. RENDER и AVAX дали лучше всего.
Из вновь выставленных ордеров сработал только первый по TIA 4,6. То есть , не дошли до желаемых цен. Как первый уровень по многим альтам рассматриваю обновление лоев 20 декабря
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SAndriy1
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:54
sergia написав: vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Неплохо идем по красной дорожке ))))
Уже пишут про цели снижения кто что: и 90000, и 87000, и даже 75000!
После 20 января полетим вниз камнем, вот увидите.
откуда такая уверенность? вроде ж вверх еще толком не ходили в этом сезоне. магнит сработал
Я, вот думаю, если 99% криптоинвесторов, полагаясь на 4-летние циклы, ждут в 2025 году альтсезон, все затарились альтой и набились в ракету, неужели, им всем дадут заработать? ММ проще устроить в 2025 году боковик с коррекцией и всех тупо побрить. Это будет феерично и жестко. Заработать получится намного больше, чем устроить такой ожидаемый всеми альтсезон.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:07
vitaxa2006
гарантий нет, но не исключено. Вчера вечером первый звоночек прозвенел
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:20
vitaxa2006 написав:
Я, вот думаю, если 99% криптоинвесторов, полагаясь на 4-летние циклы, ждут в 2025 году альтсезон, все затарились альтой и набились в ракету, неужели, им всем дадут заработать? ММ проще устроить в 2025 году боковик с коррекцией и всех тупо побрить. Это будет феерично и жестко. Заработать получится намного больше, чем устроить такой ожидаемый всеми альтсезон.
Атмосфера, которая царит на рынке, уже заставила многих выйти из позиций. Сильный рост по ряду позиций подарил многим возможность зафиксировать профит и выйти в Тезер. Поэтому, поживем - увидим. Бросаться из крайности в крайность нет никакого смысла - это не спасет!
Чингиз-хан говорил: боишься - не делай, делаешь - не бойся!
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SAndriy1
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:33
По битку ситуация не очень.Пробили локальную трендовую,закрепляемся ниже 97600...Внизу зона магнит с широким диапазоном 81600-85100..
Но можем еще отскочить и попытаться пробить зону 98400-100000 и закрепиться выше 100тыс...Но,это вряд ли...Я бы снял ликвидность там снова,прежде чем...Но,я не маркетмейкер..Стенки на продажу видны на уровнях 102-103тыс.На откуп,крупный лимитник стоит на 92К Может ниже и не прольют..Это весь рассклад по битку на данный момент.Дыры есть с обеих сторон,куда пойдет рынок-решать не нам…Я больше склоняюсь вниз сейчас…До инагурации Трампа…После, будет скорее всего вверх по всем фронтам.Главное сейчас как на мой взгляд,чтоб после инагурации Трампа,Америка в коалиции с Израилем,не решилась таки в ближайшее время раз.ипать Иран,потому что войнушка похерит и напугает все рынки абсолютно.Но по сообщениям,у полотенцеголовых практически все готово для создании «бимбы» А значит все о чем написал выше,может случиться в самое ближайшее время,времени то нет….Да тут еще китаезы выпустили с обновленной прошивкой КОВИД 2.0-вспоминаем 20год,март. Какое это все имеет отношение к рынку?!!Да просто мегабольшое,больше чем трандеж Пауэлла ни о чем и даже повышения ставки…..Ракету могут реально похерить до взлета,а скорее всего,его обламают на полпути внезапно и быстро….
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osafly
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