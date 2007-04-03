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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 00:17
SAndriy1 написав:
продавал вчера
ти ж начебто збирався тримати до березня, нащо так поспішив?
чи то був не ти?
якщо вдруг прольємся до 50к (що малоймовірно) - всі "по лєгєндє" встигнуть продати ))
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