ти ж начебто збирався тримати до березня, нащо так поспішив?
чи то був не ти?
якщо вдруг прольємся до 50к (що малоймовірно) - всі "по лєгєндє" встигнуть продати ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 00:17
Додано: Чет 09 січ, 2025 10:43
Тримаю досі інвест-частину , куплену у 2023, та трохи торгую , коли кортить та руки чешуться))) Інвест продаю по схемі : при досягненні х3 продаю третину та повертаю свої вкладені кошти, потім на х5 частину. Більше росту поки нічого не дало. За останні два тижні тільки РНА на х3 прийшов.
Зараз 32% Тезеру. Тому на просадках можу купляти та продавати на відскоках. 20.12 та 01.01 купив приблизно на 5% депо.
Писати неправдиві дані немає сенсу - батьки колись навчили так. Та й навіщо? Я вже писав, що для мене це такий собі експеримент/новий проект. Спробую піти до кінця згідно плану, наприкінці весни напишу підсумок.
Якщо у вас ціль підйобувати, то можу зовсім не писати - вам так буде легше?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Посмотрел сегодня, как выросли некоторые монеты, за которыми следил, ровно за 1 год, с 10.01.24 по сегодня - 10.01.25: Btc +121%, Eth +30% (wtf??!!), Bnb +135%, Doge +320%, Sol +108%, Xrp +305%, Sui +335%. Я, конечно, лох в крипторынке, но... Объясните мне, что не так с эфиром??? Может, кто-то знает, что за х..ня с ним происходит? Или это начала его скама? Поделитесь инсайдом, пжл) Или своим мнением..
Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:07
vitaxa2006
большинство считает шо свой атн эфир перебьёт. продавал па 4т. потом 2раза откупал 3500-3600, ну и ниже стоят ордера на 3 и т.д. добрал ещё авку и сол и также ниже буду брать лесенкой.
Додано: Суб 11 січ, 2025 04:10
Додано: Суб 11 січ, 2025 11:36
Козак-характерник
полетит, просто надо подождать пока в очередной раз побреют и добирал ааве, не авакс - эго дорого брал и пока не фиксил...
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:38
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