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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:37

  чик написав:vitaxa2006
если сипуха продолжит падение, то х.з. но буде, придётся подождать...

Та уже, наверное, пофиг... Полетели вниз камнем. После 20.01 инаугурации еще вниз. После 29.01 заседания фрс без понижения ставки снова вниз. Конченный рынок.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15

  vitaxa2006 написав:
  чик написав:vitaxa2006
если сипуха продолжит падение, то х.з. но буде, придётся подождать...

Та уже, наверное, пофиг... Полетели вниз камнем. После 20.01 инаугурации еще вниз. После 29.01 заседания фрс без понижения ставки снова вниз. Конченный рынок.

Так може Кехфирчику пока докупите?
Я вот Хриплого жду по 1.5-сс, ан нет пока ))
Amethyst
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