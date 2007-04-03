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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:37
чик написав:vitaxa2006
если сипуха продолжит падение, то х.з. но буде, придётся подождать...
Та уже, наверное, пофиг... Полетели вниз камнем. После 20.01 инаугурации еще вниз. После 29.01 заседания фрс без понижения ставки снова вниз. Конченный рынок.
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vitaxa2006
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:58
vitaxa2006
че его паниковать? Всего навсего собираем ликвидность, дальше отскок.
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Andrey_
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15
vitaxa2006 написав: чик написав:vitaxa2006
если сипуха продолжит падение, то х.з. но буде, придётся подождать...
Та уже, наверное, пофиг... Полетели вниз камнем. После 20.01 инаугурации еще вниз. После 29.01 заседания фрс без понижения ставки снова вниз. Конченный рынок.
Так може Кехфирчику пока докупите?
Я вот Хриплого жду по 1.5-сс, ан нет пока ))
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Amethyst
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:58
По доминации,подходим к третьему касанию трендовой.Если пробьем ее и закрепимся дневной свечой выше 58.6-58.7%,есть все шансы увидеть продолжение роста доминации в район 62.5-63% И тогда вместо бычьего альтсезона,будет бычий хер...опять,на какое то время снова
Впрочем,как всегда.Надеюсь трендовая устоит и получим реакцию от нее.Манипуляции и вытрясывание хомяков из позиций идет полным ходом...Наверное до инагурации рыжего,снимут последние штаны с ментально нестабильных и неопытных хомяков
Что будет с альтами при росте доминации на 4% вдруг,думаю никому не следует объяснять,глядя сколько сейчас стоят практически все монеты,с оглядкой на их графики за последние пол-года
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osafly
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:09
osafly написав:
Манипуляции и вытрясывание хомяков из позиций идет полным ходом...Наверное до инагурации рыжего,снимут последние штаны с ментально нестабильных и неопытных хомяков
Хлиплый 1.50 бууудит до гурации Трампа?
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Amethyst
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:17
Amethyst написав: vitaxa2006 написав: чик написав:vitaxa2006
если сипуха продолжит падение, то х.з. но буде, придётся подождать...
Та уже, наверное, пофиг... Полетели вниз камнем. После 20.01 инаугурации еще вниз. После 29.01 заседания фрс без понижения ставки снова вниз. Конченный рынок.
Так може Кехфирчику пока докупите?
Я вот Хриплого жду по 1.5-сс, ан нет пока ))
Нет денег больше докупать. От слова Совсем. Только смотреть и плакать...
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vitaxa2006
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:24
ешо трохи добрал соланы и ааве, ну и кефира охота па 3т. и ниже,
рипл читаю можно пробовать шортить, но 1.5 кажись занадто...
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чик
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:27
osafly написав:
По доминации,подходим к третьему касанию трендовой.Если пробьем ее и закрепимся дневной свечой выше 58.6-58.7%,есть все шансы увидеть продолжение роста доминации в район 62.5-63% И тогда вместо бычьего альтсезона,будет бычий хер...опять,на какое то время снова
Впрочем,как всегда.Надеюсь трендовая устоит и получим реакцию от нее.Манипуляции и вытрясывание хомяков из позиций идет полным ходом...Наверное до инагурации рыжего,снимут последние штаны с ментально нестабильных и неопытных хомяков
Что будет с альтами при росте доминации на 4% вдруг,думаю никому не следует объяснять,глядя сколько сейчас стоят практически все монеты,с оглядкой на их графики за последние пол-года
Так после инаугурации рыжего еще сильнее полетим вниз. Ведь все ждут роста после инаугурации, "покупай на слухах-продавай на новостях". А 29 января еще печальное заседание фрс без понижения ставки, там снова полетим вниз. Весь январь красный как помидор... Боюсь даже представить цену эфира на 31 января. 1000-1500 максимум?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:28
чик написав:
ешо трохи добрал соланы и ааве, ну и кефира охота па 3т. и ниже,
рипл читаю можно пробовать шортить, но 1.5 кажись занадто...
лана, 1.60хх...1.85 ))
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