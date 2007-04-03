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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:21
Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав:
Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.
Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.
Ну це вже не х̶о̶д̶л чумной хомяк, а якийсь трейдеріло, причому з р̶е̶з̶е̶р̶в̶о̶м̶ ̶5̶0̶%̶ каняком у бокалі, навіть не в стака́ні. Ну вааще, вистачить і 20% у тезері ))
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Amethyst
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:30
Amethyst написав:
Ну це вже не х̶о̶д̶л чумной хомяк, а якийсь трейдеріло, причому з р̶е̶з̶е̶р̶в̶о̶м̶ ̶5̶0̶%̶ каняком у бокалі, навіть не в стака́ні. Ну вааще, вистачить і 20% у тезері ))
Молодість минула і азарт. Тепер я - консерватор. Не готовий втрачати жодного цента. Якщо, при найгіршому сценарії, моє депо вполовиниться, то на це не так боляче дивитися, коли воно в 20, або в 100 разів зменшиться на очах. Крім того, додам до своїх порад, що періодично гроші треба виводити в готівку, бо й біржа може накритися мідним тазом. В ідеалі, коли зробив 2 ікси, треба одразу свої гроші витягнути з системи, щоб торгувати вже заробленим. Що я й зробив! Але й до заробленого не треба легковажно ставитися. Частково реінвестувати, а частково - виводити в ту ж готівку. Всі ходимо під Богом.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 16 січ, 2025 22:21
Козак-характерник написав:
Молодість минула і азарт. Тепер я - консерватор. Не готовий втрачати жодного цента.
Если ты консерватор,то тебе и торговать не надо..Раскидай стейблы по биржам...5-10% стабильно держатся ставки в течении всего года...а временами,скачут и на 20-50% По итогу,10% годовых минимум будет как пить дать...даже думаю больше,%12-вполне реально получить по итогу.
С 50% Тезера,тоже считаю,что перегнул ты Вовик...50%+ Тезера нужно иметь на медвежьем околодонном рынке...что то уже купил и что то в загашнике.А не сейчас,когда все может развернуться в любой момент...А оно может... я бы даже сказал-так и будет...Когда все ничего не поймут в течении нескольких дней-недель...Уже в позициях нужно быть на 90%...А не на Тезер наяривать.Если у тебя есть конечно план заработать на альтах..
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Додано: Чет 16 січ, 2025 22:31
зашёл чуток в лайт па 100 с недельку взад. если раскрутят новости и вообще долго он ни туда не сюда - может повторит историю рипл, который допродал па 3.3 и чуток оставил на 3.6
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