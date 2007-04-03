RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3516351735183519
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:21

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.

Ну це вже не х̶о̶д̶л чумной хомяк, а якийсь трейдеріло, причому з р̶е̶з̶е̶р̶в̶о̶м̶ ̶5̶0̶%̶ каняком у бокалі, навіть не в стака́ні. Ну вааще, вистачить і 20% у тезері ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:30

  Amethyst написав:Ну це вже не х̶о̶д̶л чумной хомяк, а якийсь трейдеріло, причому з р̶е̶з̶е̶р̶в̶о̶м̶ ̶5̶0̶%̶ каняком у бокалі, навіть не в стака́ні. Ну вааще, вистачить і 20% у тезері ))

Молодість минула і азарт. Тепер я - консерватор. Не готовий втрачати жодного цента. Якщо, при найгіршому сценарії, моє депо вполовиниться, то на це не так боляче дивитися, коли воно в 20, або в 100 разів зменшиться на очах. Крім того, додам до своїх порад, що періодично гроші треба виводити в готівку, бо й біржа може накритися мідним тазом. В ідеалі, коли зробив 2 ікси, треба одразу свої гроші витягнути з системи, щоб торгувати вже заробленим. Що я й зробив! Але й до заробленого не треба легковажно ставитися. Частково реінвестувати, а частково - виводити в ту ж готівку. Всі ходимо під Богом.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30171
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2216 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:21

  Козак-характерник написав:Молодість минула і азарт. Тепер я - консерватор. Не готовий втрачати жодного цента.


Если ты консерватор,то тебе и торговать не надо..Раскидай стейблы по биржам...5-10% стабильно держатся ставки в течении всего года...а временами,скачут и на 20-50% По итогу,10% годовых минимум будет как пить дать...даже думаю больше,%12-вполне реально получить по итогу.
С 50% Тезера,тоже считаю,что перегнул ты Вовик...50%+ Тезера нужно иметь на медвежьем околодонном рынке...что то уже купил и что то в загашнике.А не сейчас,когда все может развернуться в любой момент...А оно может... я бы даже сказал-так и будет...Когда все ничего не поймут в течении нескольких дней-недель...Уже в позициях нужно быть на 90%...А не на Тезер наяривать.Если у тебя есть конечно план заработать на альтах..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 29.05.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
 
11
5
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:31

зашёл чуток в лайт па 100 с недельку взад. если раскрутят новости и вообще долго он ни туда не сюда - может повторит историю рипл, который допродал па 3.3 и чуток оставил на 3.6 :mrgreen:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7598
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6572 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3516351735183519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11787, 11788, 11789
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117888 256882513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2025 09:34
prodigy
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23275548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 112719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7311)
17.01.2025 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.